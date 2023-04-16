С 27 апреля петербуржцы смогут каждый день ездить в Евпаторию

В 2023 году впервые из Петербурга в Евпаторию поезд начнет ходить каждый день. Нововведение стартует 27 апреля.

Как рассказали в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс", до Евпатории каждый день начнет курсировать состав "Таврия". Первые поездки из Петербурга начнут осуществлять уже с 27 апреля, а в обратную сторону - с 29 апреля.

Так, петербуржцы смогут сесть на поезд до Евпатории в 19:16 вечера. По пути им встретятся такие города как Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. До конечного пункта граждане доберутся в 13:50. Из Евпатории можно будет уехать в 17:55, в таком случае до Петербурга пассажиры доберутся в 13:01 следующего дня.

В пресс-службе уточнили, что летом прошлого года поезд Петербург – Евпатория ходил через день, а ежедневным его решили сделать только в этом году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 30 апреля из Петербурга запустят ежедневные "Ласточки" до Пскова.