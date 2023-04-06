С 30 апреля из Петербурга начнут курсировать ежедневные "Ласточки" до Пскова

В Санкт-Петербурге 30 апреля запустят «Ласточку» до Пскова, которая будет курсировать каждую ночь. Обратный маршрут будет запущен 2 мая.

В Северной столице с 30 апреля по 30 августа каждую ночь будут курсировать «Ласточки» до Пскова. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Отметим, что каждую ночь жители и гости Северной столицы смогут добраться до Пскова на дополнительных поездах №815 и №816. Отправление состоится на Балтийском вокзале. Первый поезд отправится 30 апреля в 23:40.

Обратный маршрут запустят 2 мая. Поезда будут курсировать до 1 сентября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что, чтобы не опоздать нужно прежде всего заранее подготовиться к оплате проезда. Ведь в часы пик на пропускную способность на станциях сказывается ситуация со скоростью продвижения через турникеты оплаты. И в данному случае особой роли не играет, каким способом расплачивается пассажир.