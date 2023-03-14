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Эксперт поделился с петербуржцами тремя правилами, позволяющими сократить время поездок на метро

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© Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

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Эксперт рассказал петербуржцам о трех простых правилах, соблюдая который можно сократить до 30% времени, проведенного в городской подземке.

В разговоре с Neva.Today руководитель образовательного направления «Политология» в Северо-Западном институте управления – филиале РАНХиГС Виталий Горохов рассказал, что чтобы не опоздать нужно прежде всего заранее подготовиться к оплате проезда. Ведь в часы пик на пропускную способность на станциях сказывается ситуация со скоростью продвижения через турникеты оплаты. И в данному случае особой роли не играет, каким способом расплачивается пассажир.

По словам эксперта, по статистике, один пассажир, который начинает искать жетон или включать нужное приложение на телефоне в последний момент, тормозит поток и сбивает его с ритма на 2-3 человека. Если так случилось, что вы не успели вовремя достать “платежный инструмент”, то лучше отойти в сторону для его поиска, чтобы не задерживать других пассажиров.

Второе правило по мнению Горохова заключается в том, что на эскалаторе лучше стоять, а не бежать по нему. По его мнению, если бы люди не бежали по правой стороне, а стояли на спуск в два ряда – это было бы эффективнее.

И третье правило заключается в том, что не нужно придерживать двери вагона для опаздывающих. Во-первых, придерживание дверей при высадке и посадке создает риск получения травм тем пассажирам, что нарушают технику безопасности.

Во-вторых, это задерживает поезд. А такая задержка, даже на несколько минут, создает сбой в движении по всей линии, из-за чего задерживается прибытие на станцию других поездов.

Также такое грубое обращения с дверьми может привести к их блокировке или поломке. Разумеется, если у вагона не закрываются двери, приводит к крупным проблемам и сильной потери времени для пассажиров, ведь в этом случае поезд будет снят с линии.

Виталий Горохов подчеркивает, что соблюдения этих трех простых правил позволит всем пассажирам до 30% тратить меньше времени на поездки в метро.

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