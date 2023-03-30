Комтранс Петербурга делится опытом с коллегами из других стран и регионов России

Комитет по транспорту продолжает успешно делиться опытом с коллегами из разных стран и других регионов России. Так, недавно ГУП «Петербургский метрополитен», подведомственный Комтрансу, провел тренировочные занятия аварийно-спасательных формирований Службы аварийных работ в электродепо «Автово» для делегации из МЧС Республики Беларусь.

По словам начальника Службы аварийных работ Сергея Швеца, коллег из Белоруссии особенно интересовал момент обеспечения пожарной безопасности и ликвидации пожара на объектах метрополитена. Так, была проведена эвакуация “пострадавших” из сильно задымленного вагона.

Изучение и практическое применение опыта петербургских коллег, по словам представителей белорусского метрополитена, является важным этапом для создания в Минске подразделения по обеспечению безопасности метро.

Отметим, что ранее в Петербург, для изучения успешного опыта Комтранса по внедрению новой модели транспортного обслуживания пассажиров, приезжали делегации из разных стран и регионов России, например, из Республики Узбекистан, Краснодарского края и Волгоградской области.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев на одной из встреч подчеркнул, что в прошлом году Комтранс Петербурга успешно реализовал масштабную реформу в сфере автобусных перевозок городским общественным транспортом.