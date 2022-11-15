Депутат Александр Ржаненков поздравил Петербургский метрополитен с днем рождения

Сегодня, 15 ноября, петербургский метрополитен отмечает свое 67-летие. По этому случаю депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков поздравил коллектив метрополитена.

Ржаненков также искренне поблагодарил сотрудников метрополитена за профессионализм и любовь к своему делу. По его мнению метро живет и развивается вместе с городом, а также является неотъемлемой частью жизни любого петербуржца, ведь позволяет быстро и без пробок переместиться из одной части города в другую. Сообщение с поздравлением от депутата опубликовала пресс-служба ЗакСа Петербурга.

Александр Ржаненков также призвал петербуржцев не забывать, что метро – это не только транспорт, но и символ Петербурга. Каждая станция посвящена различным технологическим, инженерным или культурным идеям. Благодаря каждому сотруднику метрополитена два миллиона пассажиров ежедневно могут планировать свой день.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 15 ноября у метро Петербурга День рождения, а также поведал читателям историю первой линии метро, которая функционирует уже на протяжении 67 лет.