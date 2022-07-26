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Оплата проезда в Петербурге стала максимально удобной после транспортной реформы

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© Фото: комитет по транспорту Петербурга

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В Петербурге с 15 июля начался третий заключительный этап транспортной реформы.

Как сообщает Neva.Today, в новых автобусах, которые заменили частные маршрутки, для оплаты проезда можно использовать банковские карты, проездные или одноразовые билеты с QR-кодом, которые заранее можно купить в пунктах продажи "Организатор перевозок" или во всех кассах станций СПб ГУП "Петербургский метрополитен".

Также билет можно приобрести в телеграм-боте. Для этого нужно найти чат "СберТройки" - "QR-билеты | Санкт-Петербург", выбрать покупку билета и ввести данные банковской карты. После этого вы получите QR-код для оплаты проезда. Также по-прежнему билет на разовую поездку можно купить в приложении "Bstr Транспорт Петербурга".

Самым выгодным вариантом оплаты по-прежнему остается "Подорожник". Он окупает себя всего за три поездки. Также петербургские пассажиры могут воспользоватья тарифом "60 минут" - в течение часа о нему можно бесплатно совершать пересадки на наземном транспорте.

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