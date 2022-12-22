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Петербуржцам рассказали, как будет работать метро в новогоднюю ночь

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге в новогоднюю ночь метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно.

В Северной столице в новогоднюю ночь станции метро будут открыты на вход и выход пассажиров с 01:00 до 05:00. Также развозкой пассажиров займется наземный транспорт. Всего будет работать 31 маршрут: 20 автобусных, шесть троллейбусных и пять трамвайных. Интервал движения между общественным транспортом составит 30 минут. Об этом в своем telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Чиновник отметил, что по аналогичному графику – с 01:00 до 05:00 – общественный транспорт будет курсировать и в рождественскую ночь, с 6 на 7 января. Однако количество наземных маршрутов будет меньше – 9. Из которых семь автобусных и два троллейбусных. Интервал движения будет таким же, как и в новогоднюю ночь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в пятницу, 15 декабря, Верховный суд России признал приговор по делу о теракте в метро Петербурга, произошедшего в апреле 2017 года. Тогда погибло 15 пассажиров.

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