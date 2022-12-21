Петербуржцам компенсировали из казны до половины стоимости проезда на общественном транспорте

В Петербурге Комитет по тарифам утвердил новую стоимость проезда в общественном транспорте в 2023-м году с учетом 190 млрд рублей, которые потратит бюджет чтобы снизить на 50% реальную стоимость для пассажиров.

Так, с 1 января 2023 года поездка в метрополитене по карте “Подорожник” будет стоить 49 рублей, а в наземном транспорте – 44 рубля. Стоит отметить, что для держателей “Подорожника” сохранится выгодный пересадочный тариф “60 минут”. В рамках этого тарифа первая поездка обойдется в 44 рубля, вторая будет стоить 10, а третья и последующие – останутся бесплатными.

По банковской карте и токенизированной “Единой карты петербуржца” (ЕКП) поездка метро обойдется в 47 рублей.

Также в 2023 году будет доступна новая льгота для держателей банковской карточки на база платежной системы “Мир” и обладателей ЕКП, благодаря которой поездки будут стоить также, как если бы они оплачивались “Подорожником”. Это на 16 рублей дешевле, чем в 2022 году.

Важно отметить, что почти 40% пассажиров петербургского транспорта являются льготниками, поэтому для них сохранится действие льготных билетов.

Для пенсионеров стоимость льготного билета составит 726 рублей, что на 55 рублей дороже, чем в 2022 году. Но стоит подчернить, что на этом же уровне будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата. Проездной для школьников и студентов будет стоить 50 и 1305 рублей соответственно.

По гостевым тарифам разовая поездка на наземном транспорте выйдет в 65 рублей, в метро – 70 рублей.

Себестоимость перевозки пассажиров в Петербурге в 2023 году в троллейбусах и трамваях составит порядка 88 рублей. В автобусах – 80 рублей, в метро – 86 рублей.

В 2022 году 95% поездок были оплачены электронным способом, преимущественно с помощью “Подорожника”. Учитывая это, нетрудно подсчитать, что в 2023 году скидка для пассажиров, например, троллейбуса составил 50%.

Кроме того, сохранение тарифа “60 минут” также продолжит помогать петербуржцам экономить на проезде в транспорте. В 2022 году горожане, использовавшие тариф, сэкономили более миллиарда рублей.