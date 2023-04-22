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В Санкт-Петербурге открыли продажу билетов на поезда до Крыма

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© Фото: baltphoto

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Началась продажа билетов на поезда, которые перевезут пассажиров из Петербурга в сторону Крымского полуострова. Пока выбрать можно только некоторые даты. 

В пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс" сообщили, что продажа будет осуществляться до конца мая. Уже сейчас граждане могут приобрести билеты на летний период.

Так, на поезде № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь можно отправиться отдыхать в любых числах, но до 29 июня. В свою очередь, приобрести билеты на поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория и на беспересадочные вагоны Псков – Евпатория отправлением из Культурной столицы и Пскова можно на любое число, но до 30 июня.

На тот же состав, но с отправлением из Евпатории до Петербурга и на беспересадочные вагоны из Евпатории до Пскова можно выбрать билеты, запланированные на даты до 29 июня.

Уточняется, что об открытии продаж в другие даты расскажут позже.

Ранее Снкт-петербург.ру сообщал, что с 30 апреля из Петербурга запустят ежедневные "Ласточки" до Пскова. 

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