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С 19 марта петербуржцы смогут долететь до Азербайджана еще двумя прямыми рейсами

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© Фото: Baltphоto

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В марте из Петербурга запустят еще два прямых рейса до Азербайджана. Известно, что в рамках летнего расписания полеты по двумя направлениям будут осуществлять сразу три авиакомпании, среди которых Azerbaijan Airlines, Utair и "Россия".

В пресс-службе воздушной гавани Северной столицы сообщили, что с 19 марта полеты из Петербурге в Гянджу и обратно начинает выполнять авиакомпания Azerbaijan Airlines. Так, вылет рейса Airbus A320 из Культурной столицы запланирован в расписании на 12:40 по мск., а к 17:40 по местному времени воздушное судно прибудет в Гянджу. Отправление в обратном направлении запланировано на 19:10, а прибытие - в 22:30 по местному времени.

Также два раза в неделю, по вторниками и пятницам, начнут летать в Баку самолеты Airbus A319 перевозчика "Россия".  Из Петербурга пассажиры отправятся в 13:30, а в бакинский аэропорт Гейдар Алиев прибудут в 18:40 по местному времени. Из Баку граждан отправят в 19:40, и к 22:40 они окажутся на территории Петербурга. 

В пресс-службе уточнили, что в рамках летнего расписания будет выполняться 12 рейсов в неделю из Петербурга в  Азербайджан и обратно.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что россинам назвали страны, в которые можно отправиться на майские праздники без визы. 

 

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