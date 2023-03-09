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В Петербурге с туристов до конца года могут собрать до 500 млн рублей курортного сбора

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С первого августа власти Петербурга в тестовом режиме планируют ввести курортный сбор для совершеннолетних туристов, решивших остановиться в гостиницах или отелях больше чем на сутки. В результате такого опыта в казну Северной столицы может поступить до 500 миллионов рублей.

Несмотря на внушительную сумму, которую город сможет получить от туристов, гостиницы и апартаменты, которые не будут осуществлять курортный сбор, оказываются в неравном положении. Об этом пишет Neva.Today.

Уточняется, что, благодаря  400-500 млн рублей курортного сбора, до конца года бюджет Культурной столицы сможет превысить сумму в 1 триллион рублей. Тем не менее, по словам вице-президента Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, курортный сбор поставит в неравное положение гостиницы и апартаменты, а это в свою очередь может закончиться  "имиджевыми потерями" отелей.

Напомним, что курортный сбор будет составлять 100 рублей за сутки проживания.

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