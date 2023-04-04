Петербуржцы предпочитают бронировать туры почти за полгода заранее

Петербуржцы стали чаще бронировать путевки заранее. Это связано, прежде всего, с ценой. Также популярностью у горожан пользуются "горячие предложения".

Оказалось, что пока петербуржцы не очень активно скупают туры, но если и берут, то, как правило, сильно заранее, - за три или шесть месяцев. Туроператоры проанализировал сложившуюся ситуацию и выяснили, какие предложения для граждан могли показаться наиболее привлекательными. Об этом пишет dp.ru.

Так, популярным направлением может стать Турция. Россияне посещают ее не сезонно, а круглый год. Известно, что средняя стоимость путевки туда достигает примерно 238 тысяч рублей.

Также петербуржцы могут отправиться в ОАЭ. Средняя стоимость тура в этом случае составляет почти 100 тысяч рублей. Как вариант, горожане могут рассмотреть Египет и Таиланд, путевки в эти страны могут обойтись в среднем за 109 тысяч рублей.

Важно, что стоимость путешествия формируется еще в зависимости от того, сколько времени турист проводит на отдыхе в другой стране.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что больше половины россиян, работающих за границей, решили вернуться обратно.