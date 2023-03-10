С 7 апреля из Петербурга будут осуществляться рейсы в Тунис

Уже в апреле петербуржцы смогут приобрести билеты в Тунис. В аэропорту Пулково откроется летняя полетная программа в Монастир.

Жители города на Неве, желающие провести отпуск на море, теперь могут рассмотреть Тунис в качестве места для отдыха. С 7 апреля авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает полетную программу в Монастир из Северной столицы. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю на самолетах судах Airbus A320 вместимостью 182 посадочных мест. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково.

По расписанию прибытие в Петербург запланировано в 00:25. Вылет в Монастир будет осуществлен а 01:25. Также отмечается, что с середины мая появится еще один рейс из города на Неве в Тунис.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в марте текущего года авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» запустила прямые рейсы из Петербурга в город Гянджи.