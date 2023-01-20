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Из петербургского аэропорта 20 января как минимум четыре самолета вылетят позже, чем планировалось

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© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

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В пятницу, 20 января, в расписании петербургского аэропорта есть существенные изменения. Так, 4 авиарейса будут осуществлены позже, а еще один и вовсе не отправится в путь.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, первая существенная задержка перелета произошла у пассажиров, направляющихся в Ереван рейсом авиакомпании FlyOne Armenia. С 02:50 часов ночи вылет самолета перенесли на восемь утра.

Следом вовсе отменили отправление воздушного судна в Москву от "Аэрофлота" на 05:45 утра. С опозданием по тому же направлению выполнила рейс авиакомпания "Россия", - вместо 06:50 судно вылетело в 07:30.

Пассажирам самолета в Калининград тоже придется подождать, - теперь "Россия" переправит граждан до конечной точки на час позже - в 09:10 вместо 08:10. Пока последним на сегодня авиарейсом с существенной задержкой станет самолет в Якутск от "Якутии". Вылет перенесли с 18:10 на 19:40.

Все остальные авиарейсы, согласно расписанию петербургского аэропорта на восемь утра, должны отправиться в путь вовремя. Об изменениях в течение дня можно узнать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что впервые с 2020 года петербуржцы смогли отправиться в Таиланд без пересадок. Авиарейсы запустили в декабре.

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