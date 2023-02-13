Вылет самолета в Ставрополь из Петербурге задержали более чем на час

Из петербургского аэропорта Пулково 13 февраля вылет по одному из внутрироссийских направлений задержат больше чем на час.

Известно, что речь идет о рейсе авиакомпании "Победа". По данным сайта воздушной гавани Северной столицы, самолет до Ставрополя отправится в 08:45 по московскому времени вместо 07:15, как планировалось изначально. Причина переноса времени вылета пока неизвестна.

Все остальные авиарейсы (как на вылет, так и на прилет) остаются без изменений.

В настоящее время осуществляется посадка на самолеты перевозчиков Smartavia и "Победа", которые осуществят вылет до Москвы и Самары в 08:50. О внезапных задержках и отменах пассажиры в течение дня смогут узнать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге стартовала вторая очередь проекта развития Пулково до 2060 года. Известно, что финансированием работ займутся акционеры, среди которых и стратегический партнеры Санкт-Петербурга — группа ВТБ.