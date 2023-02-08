Петербургские власти рассказали о запуске второй очереди проекта развития Пулково до 2060 года

В Северной столице начинается реализация второй очереди комплексного развития аэропорта Пулково. Известно, что план строительства и реконструкции подписан до 2060 года.

Правительство Санкт-Петербурга совместно с ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" и АО "Аэропорт "Пулково" начинают реализовывать вторую очередь комплексного развития аэропорта города. Согласно подписанному между Смольным и компанией соглашению, до 2060 года предусматривается создание, реконструкция и эксплуатация аэродромной, а также аэровокзальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что финансирование работ займутся акционеры, среди которых и стратегический партнера Санкт-Петербурга — группа ВТБ.

Первая очередь развития аэропорта, в ходе которой было осуществлено строительство Централизованного пассажирского терминала и аэродромной инфраструктуры, была завершена еще в 2013 году.

Напомним, что в рамках второй очереди развития воздушной гавани Северной столицы специалисты создадут новые посадочные галереи с телетрапами и усовершенствуют зоны для пассажиров, сделав их комфортнее.