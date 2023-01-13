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Более 10 самолетов не смогли сесть в Пулково из-за непогоды

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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Из-за сильного ветра 13 самолетов, которые направлялись в Петербург, были вынуждены сесть на запасных аэродромах. Причиной послужил сильный ветер.

В пятницу, 13 января, из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, экипажи воздушных судов принимают решение сесть в Пулково или уйти на запасные аэродромы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу петербургского аэропорта.

Часть рейсов штатно приземлились в Пулково. Те самолеты, что из-за погоды не смогли долететь до Петербурга, вылетят в город сразу, как только позволят метеоусловия. В данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 12 января четыре самолета авиакомпании "Уральские Авиалинии" покинули Пулково с задержкой.

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