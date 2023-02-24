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В пятницу два самолета вылетят из Пулково с задержкой более чем в полчаса

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© Фото: Пресс-служба Смольного

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Два самолета 24 февраля, в пятницу, покинут воздушную гавань Северной столицы позже, чем было указано в расписании изначально. При этом отмененных авиарейсов пока нет.

Согласно данным, представленным на сайте Пулково, с задержкой улетят из города на Неве самолеты с пассажирами, запланировавшими путешествие в Москву и Калининград. Первый авиарейс уже отправили до конечного пункта назначения.

Так, вместо 07:10 в 07:50 вылетел самолет "Аэрофлота" до Москвы. Воздушное судно прибудет в аэропорт Шереметьево. 

Вторым задержанным рейсом станет направление "Санкт-Петербург - Калининград". По новым изменениям в расписании его отправление из Культурной столицы запланировано на 10:35 вместо 10:05 по московскому времени. За безопасность пассажиров отвечает авиакомпания Smartavia.

Все остальные авиарейсы должны покинуть Петербург по расписанию. Об изменениях пассажиры смогут узнать в течение дня на сайте петербургского аэропорта. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге стартовала вторая очередь комплексного развития петербургского аэропорта Пулково. План строительства и реконструкции подписали до 2060 года.

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