В пятницу два самолета вылетят из Пулково с задержкой более чем в полчаса

Два самолета 24 февраля, в пятницу, покинут воздушную гавань Северной столицы позже, чем было указано в расписании изначально. При этом отмененных авиарейсов пока нет.

Согласно данным, представленным на сайте Пулково, с задержкой улетят из города на Неве самолеты с пассажирами, запланировавшими путешествие в Москву и Калининград. Первый авиарейс уже отправили до конечного пункта назначения.

Так, вместо 07:10 в 07:50 вылетел самолет "Аэрофлота" до Москвы. Воздушное судно прибудет в аэропорт Шереметьево.

Вторым задержанным рейсом станет направление "Санкт-Петербург - Калининград". По новым изменениям в расписании его отправление из Культурной столицы запланировано на 10:35 вместо 10:05 по московскому времени. За безопасность пассажиров отвечает авиакомпания Smartavia.

Все остальные авиарейсы должны покинуть Петербург по расписанию. Об изменениях пассажиры смогут узнать в течение дня на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге стартовала вторая очередь комплексного развития петербургского аэропорта Пулково. План строительства и реконструкции подписали до 2060 года.