Первый прямой рейс из Казани прибыл в Пулково

В Петербурге прибыл первый чартерный рейс из Казани. Приятные сюрпризы ждали пассажиров самолета, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Прямо на борту провели розыгрыш призов - три победителя получили подарки. Туристические буклеты и карты Петербурга также вручили туристам. Глава комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев рассказал, что чартерная программа делает удобным путешествие в Петербург. Гости из Казани могут посетить основные достопримечательности города, совершат прогулки по каналам и рекам и побывают на обзорных экскурсиях.

Туристы смогут познакомиться с объектами новой культурной и туристской географии Петербурга. Следующие рейсы между двумя городами будут 3 и 6 мая.