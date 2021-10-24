Около 40 петербургских водителей за сутки попали в аварии из-за гололеда на дорогах

Об этом 24 октября рассказали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП».

В Петербурге ночью 24 октября произошло около 40 аварий из-за гололедицы на дорогах. На Кантемировском, Дворцовом и Ушаковском мостах и мосту Бетанкура за одну ночь произошло больше десятка дорожных происшествий.

«Мосты всегда первыми льдом покрываются, дороги нормальные, а мосты во льду. Но резину стоило бы уже поменять, тем, кто по ночам катается», — прокомментировал ситуацию один из пользователей.

На Кантемировском очевидцы увидели более 10 машин, которые попали в аварию. Из-за масштаба проезд по мосту был практически перекрыт. На Дворцовом сосчитали четыре разбившихся автомобиля, включая одно такси.

На Ушаковском мосту столкнулись 13 легковушек. По предварительным данным, в результате аварий никто серьезно не пострадал. Около 10 автомобилей заметили и на мосту Бетанкура.