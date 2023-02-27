Пьяный водитель с ребенком в машине влетел в снегоуборщик на ЗСД

В Приморском районе Петербурга на ЗСД произошла авария в котором пострадал ребенок. Водитель авто, в котором находилась девочка, был нетрезв.

Инцидент произошел днем 26 февраля, в воскресенье, на 19-м километре ЗСД. Водитель, 1975 года рождения, управляя автомобилем марки Renault Duster, не справился с управлением и столкнулся со снегоуборочной техникой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля, 2014 года рождения. Сотрудники полиции выявили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает детали произошедшего.

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