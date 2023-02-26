В Колпино "ВАЗ" насмерть сбил переходившую не по переходу петербурженку

В Колпинском районе Петербурга горожанка переходила дорогу не по переходу и угодила под колеса “ВАЗа”. В результате ДТП женщина погибла.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу вечером, 25 февраля, в Колрино у дома 17 по Петрозаводскому шоссе 41-летний автомобилист, управляя машиной марки “ВАЗ”, вне зоны пешеходного перехода сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

Известно, что водитель за нарушение ПДД за последний год привлекался к административной ответственности лишь один раз. По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе пенсионерка была насмерть сбита внедорожником.