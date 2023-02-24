В Василеостровском районе Петербурга 86-летняя пенсионерка погибла под колесами авто

В Василеостровском районе Северной столицы пожилая женщина скончалась от полученных травм после того, как ее сбил автомобиль.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на Большом проспекте Васильевского острова. Как сообщает телеканал "360", водитель сбил 86-летнюю гражданку насмерть.

Известно, что мужчина находился за рулем Range Rover, который наехал на пенсионерку. Инцидент произошел недалеко от дома № 50.

Уточняется, что погибшая попала под колеса транспортного средства во время того, как переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.