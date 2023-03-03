На Солидарности автоледи столкнулась с трамваем: пострадала малолетняя дочь водительницы

В Невском районе Петербурга автоледи на иномарке столкнулась с трамваем. В ДТП пострадала малолетняя пассажирка авто, которую госпитализировали в медучреждение.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром в четверг, 2 марта, у дома 25 по проспекту Солидарности 31-летняя женщина, управляя машиной марки KIA Rio, не справилась с управлением и врезалась в движущийся в попутном направлении трамваем, под управлением водителя, 1989 года рождения.

В результате аварии пострадала четырехлетняя пассажирка “легковушки”. Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что автоледи привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 году шесть раз.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

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