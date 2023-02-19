В Павловске полиция задержала подозреваемого в угоне каршеринга молодого человека

В Пушкинском районе Северной столицы водитель покинул каршеринговый автомобиль после того, как попал на нем в ДТП. Спустя время его удалось задержать. Оказывается, что он не имел права на управление машиной.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 16 февраля, возле дома 145 по Витебскому проспекту в Зеленогорске, сотрудники ГИБДД обнаружили брошенный после ДТП каршеринговый Vоlkswagen, водитель которого скрылся с места аварии.

Спустя почти сутки на Оборонной улице в городе Павловске был задержан 23-летний молодой человек, бросивший авто. Как выяснилось, прав на управление каршерингом у него не было.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Клинском проспекте школьник угнал каршеринговый автомобиль.