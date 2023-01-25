На Клинском проспекте восьмиклассник угнал у петербуржца каршеринг

В Петербурге несовершеннолетний угонщик прыгнул за руль каршеринга, воспользовавшись отсутствием водителя. Подросток некоторое время катался по городу, пока не был остановлен сотрудниками дорожной полиции.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник вечером, 24 января, в полицию обратился петербуржце с заявлением, что у дома 25 по Клинскому проспекту, не завершив поездку каршеринговом авто, отлучился на несколько минут. За это время машину угнал неизвестный.

Спустя два часа экипаж ГИБДД в Кировском районе обнаружил угнанный каршеринг. За рулем автомобиля находился 13-летний восьмиклассник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в центре Петербурга нелегал на каршеринге уходил от преследования полицией и вылетел на лед реки Фонтанки, пробив ограду.