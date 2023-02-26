На трассе "Нева" произошло массовое ДТП, в котором столкнулись несколько десятков авто

На трассе М-11 «Нева» по направлению из Петербурга в сторону Москвы произошла массовая авария, которая сковала на несколько километров движение транспорта. Есть пострадавшие и погибшие.

В воскресенье, 26 февраля, на 504-м километре автодороги «Нева» произошло крупное ДТП, в котором столкнулись около 30 машин. По словам очевидцев, из-за происшествия трасса оказалась перекрыта полностью. Об этом пишет 78.ru.

В одной из машин погибла женщина. Ее автомобиль оказался под фурой. Также есть пострадавшие, точное количество пока не известно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с тремя машинами. В результате аварии один из водителей погиб.