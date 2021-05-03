ДТП трех автомобилей на трассе Кола спровоцировало пробку на 14 км

Под Санкт-Петербургом, в понедельник, 3 мая, произошло массовое ДТП с участием тех иномарок Ford, Skoda и Opel. Водители автомобилей не смогли поделить дорогу на 96 километре автодороги Р-21 Кола.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка в сторону Северной столицы. Протяженность затора на дороге протянулась на 14 километров от деревни Кисельня до деревни Лужа.

В сообществе социальной сети «ВКонтакте» появились кадры пользователей с места происшествия. В результате столкновения машин, по дороге были разбросаны части корпуса. Одна из иномарок оказалась в кювете с помятым бампером.

На данный момент обстоятельства случившегося выясняются.