На трассе «Сортавала» произошло самое массовое ДТП

В Ленинградской области на нескольких километрах трассы «Сортавала» произошло самое массовое ДТП. Количество участников дорожного происшествия приблизилось к 50. Многие машины оказались в кювете.

Масштабное ДТП произошло на трассе А-121, в субботу, 6 марта, на четвертом и пятом километрах участка.

«ДТП на Новоприозерском шоссе стало ещё более массовым. Некоторые считают 50 машин», — заявил подписчик сообщества соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На данный момент состояние о здоровье водителей пока неизвестно. Все подробности и причины массового дорожно-транспортного происшествия выясняются.