В массовом ДТП в Ленобласти погиб водитель

В Гатчинском районе Ленобласти произошло массовое ДТП, участниками которого стали три автомобиля. В результате аварии погиб один из водителей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 13 января, в 22:35 а 62 км автодороги «СПб-Южное полукольцо», машина Lada Largus, под управлением 44-летнего водителя, по неизвестным причинам оказалась на “встречке”, где столкнулась с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Mercedes-Benz Atego. В результате чего грузовик совершил столкновение с внедорожником Kia Sorento. После этого все три машины оказались в кювете.

Водитель Lada Lаrgus погиб на месте от полученных травм. Водитель Kia и его пассажирка были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ДТП с фурой на трассе “Кола” погибли трое человек.