На Московском шоссе в Петербурге снова образовалась пробка

В Петербурге на въезде в Шушары снова образовалась крупная пробка на Московском шоссе. Об этом 13 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Яндекс.Карт».

На шоссе произошло около трех ДТП, что и стало причиной образования пробки протяженностью в несколько километров.

Горожане массово жалуются на вновь возникший затор. Они сообщают, что трасса и участок КАД стоят почти намертво и рекомендуют объезжать пробку через Витебский проспект.

Напомним, ранее на этом же участке дороги образовался крупный затор, который продлился более суток. На трассе даже пришлось организовать пункты обогрева для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.