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В Петербурге 11 апреля 2023 года стало самым теплым за пару веков

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© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

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В Петербурге 11 апреля 2023 года установило новый рекорд и смогло стать самым теплым днем за последние два века, уступив первенство 1886 году.

Так, за прошедшие сутки произошел вынос ладожского льда в Неву. Из-за солнечной и теплой погоды пробка у Шлиссельбурга начала ломаться, поэтому лед приплыл в Культурную столицу. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Во вторник столбики термометра достигли +16,4 градусов, чего не наблюдалось уже на протяжении двух веков. Тем не менее, рекордным для 11 апреля остается1886 год с показателем в +18,9 градусов. Таким образом, 11 апреля этого года стало вторым в ряду наблюдений. 

По словам Колесова в среду, 12 апреля, будет также +15 и +16 градусов, но 13 апреля похолодает сразу на 8 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в День космонавтики на территорию Петербурга вернется кратковременный дождь. 

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