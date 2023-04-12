В Петербурге 11 апреля 2023 года стало самым теплым за пару веков

В Петербурге 11 апреля 2023 года установило новый рекорд и смогло стать самым теплым днем за последние два века, уступив первенство 1886 году.

Так, за прошедшие сутки произошел вынос ладожского льда в Неву. Из-за солнечной и теплой погоды пробка у Шлиссельбурга начала ломаться, поэтому лед приплыл в Культурную столицу. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Во вторник столбики термометра достигли +16,4 градусов, чего не наблюдалось уже на протяжении двух веков. Тем не менее, рекордным для 11 апреля остается1886 год с показателем в +18,9 градусов. Таким образом, 11 апреля этого года стало вторым в ряду наблюдений.

По словам Колесова в среду, 12 апреля, будет также +15 и +16 градусов, но 13 апреля похолодает сразу на 8 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в День космонавтики на территорию Петербурга вернется кратковременный дождь.