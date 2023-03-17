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В ДТП с микроавтобусом в Красном Селе пострадали дети и несколько взрослых

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© Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

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В пятницу, 17 марта, страшное ДТП произошло в Красном Селе, после которого помощь медиков понадобилась как минимуму пяти пешеходам. Известно, что среди пострадавших оказалось несколько детей.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая, недалеко от автобусной остановки. Кадры ДТП появились в группе социальной сети "ВКонтакте" "Транспортный коллапс, Красное Село". 

Так, судя по предоставленному видео, водитель микроавтобуса Ford Transit попытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, после чего на скорости влетел в пешеходов, которые собирались перейти улицу. О состоянии пострадавших в настоящее время неизвестно, но предполагается, что дети могли получить серьезные травмы.

На месте работали несколько скорых, реанимация и сотрудники полиции.  Со всех сторон от места ДТП образовались пробки.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 11 марта в Курортном районе произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали дети.

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