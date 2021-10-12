Комтранс с 13 октября усилит маршрут № 193 в Петербурге

Об этом 12 октября сообщил официальный телеграм-канал Комитета по транспорту.
В Красногвардейском районе Петербурга с 13 октября усилят маршрут № 193. Жители жилых комплексов «Новая Охта» и «Цветной город» смогут пользоваться дополнительными автобусами.
«Этот маршрут связывает недавних новоселов со станцией метро “Гражданский проспект”, а также с образовательными учреждениями, расположенными вдоль проспекта Просвещения и Тимуровской улицы», — сообщила пресс-служба.
Дополнительные рейсы будут осуществляться в часы пик. По утрам в будни интервал между рейсами сократится с нынешних 11-15 минут до 10-12 минут. Вечером, когда горожане едут с работы, автобусы будут ходить каждые 12-13 минут.