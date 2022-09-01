В Комтрансе рассказали, как изменился общественный транспорт к 1 сентября

К началу нового учебного года кардинально изменились правила обслуживания пассажиров общественного транспорта. Вместо маршруток по улицам города запустили новые комфортабельные и экологичные автобусы, которые доступны для всех.

Как сообщили в Комитете по транспорту Петербурга, к 1 сентября было запущенно 94 новых маршрута, организовано более 300 новых остановок. По улицам Северной столицы курсируют более 25 тысяч новых автобусов.

Проезд можно оплатить льготными проездными, которые теперь действуют во всех видах транспорта; картой “Подорожник”, на котором действует тариф “60 минут”; QR-кодом или банковской картой.

В новых автобусах предусмотрен климат контроль и USB-разъемы для подзарядки гаджетов. Все водители соблюдают ПДД, а сами автобусы стали куда комфортнее и продуманнее старых.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам напомнили о том, как узнать об изменениях маршрута.