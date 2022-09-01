  • 1 Сентябрь 2022
USD 02.09.2022 60.2370 +-0.0016
USD ММВБ  
EUR 02.09.2022 60.2842 +0.0701
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Комтрансе рассказали, как изменился общественный транспорт к 1 сентября

Автор:


© Фото: МК в Питере

Темы дня

К началу нового учебного года кардинально изменились правила обслуживания пассажиров общественного транспорта. Вместо маршруток по улицам города запустили новые комфортабельные и экологичные автобусы, которые доступны для всех.

Как сообщили в Комитете по транспорту Петербурга, к 1 сентября было запущенно 94 новых маршрута, организовано более 300 новых остановок. По улицам Северной столицы курсируют более 25 тысяч новых автобусов.

Проезд можно оплатить льготными проездными, которые теперь действуют во всех видах транспорта; картой “Подорожник”, на котором действует тариф “60 минут”; QR-кодом или банковской картой.

В новых автобусах предусмотрен климат контроль и USB-разъемы для подзарядки гаджетов. Все водители соблюдают ПДД, а сами автобусы стали куда комфортнее и продуманнее старых.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам напомнили о том, как узнать об изменениях маршрута.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями
    31.08.22
    АО «ЛОЭСК» – 18 лет
    30.08.22
    Концерт, розыгрыш подарков, скидки 30% и большая детская зона – это все на празднике «Галамарта»!
    26.08.22
    Для лучшей скорости интернета в дачный сезон МегаФон обновил более 500 объектов инфраструктуры в Ленобласти
    25.08.22
    В Петербурге открылись курсы для переподготовки специалистов
    23.08.22
    АО «ЛОЭСК» поддержало региональный фестиваль энергосбережения и экологии
    19.08.22
    Апарт-отелю Putilov Avenir присвоена категория «Три звезды»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram