Петербуржцам рассказали, как узнать об изменениях в маршрутах общественного транспорта

Петербуржцам и гостям города напомнили о существовании телеграм-бота, который предоставляет актуальную информацию об изменениях маршрутов общественного наземного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспрту города.

Особенность чат-бота - оповещение об изменениях маршрутов только того транспорта, на который подписался пользователь. На бота можно подписаться по ссылке в телеграм-канале Transport_SPb. Затем нужно выбрать вид транспорта и перечислить номера маршрутов через запятую.

При этом в любой момент пользователь может поменять номер маршрутов или убрать некоторые из них.

Также узнать об изменениях или выбрать подходящий маршрут можно с помощью "Портала общественного транспорта", "Яндекс.Карт" и других аналогичных сервисов.

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