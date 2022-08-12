Названы отличительные качества лазурных автобусов Петербурга



Поставки новых лазурных автобусов Volgabus в Санкт-Петербург проходят по плану. Всевозможные логистические задержки были оперативно устранены, поэтому комфортабельный общественный транспорт будет прибывать в город в срок.

Как пишет “МК в Питере”, модель Volgabus 4298, является разработкой ООО “Бакулин Моторс Групп”, сделанной по специальному заказу правительства Петербурга.

Впервые автобус был представлен публике на фестивале SPB Transport Fest весной 2022 года. Он отличается повышенной комфортностью, имеет 22 сидячих места, способен вместить 49 пассажиров. Также автобус оборудован широкими дверьми, низкозольным уровнем посадки и специальными пандусами для маломобильных граждан.

Еще одной важной особенностью является то, что такие автобусы работают на компримированном природном газе, тем самым являясь экологичными.

Лазурные автобусы появились на улицах Петербурга в рамках транспортной реформы.

Ранее Санет-Петербург.ру сообщал, что блогер-отец Илья Челак рассказал о поездке в новом автобусе с детской каляской.