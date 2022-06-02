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693 новых автобуса выйдут на дороги Петербурга а втором этапе транспортной реформы

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© Фото: Baltphoto

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Второй этап перехода Петербурга к новой модели транспортного обслуживания начался 1 июня. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в общей сложности перевозить пассажиров начнут 693 новых автобуса различных марок: ГАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, Нефаз, Volgabus. Все они будут работать на экологичном природном газе.

Низкопольные автобусы обеспечат удобство передвижения для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками. На данном этапе открылось 20 новых автобусных маршрутов, которые проходят по разным районам Петербурга. 12 автобусов пошли по измененным трассам. 32 коммерческих маршрута закрыли и заменили социальными.

Войти и выйти из автобуса пассажиры могут через любую дверь — водитель открывает их все на каждой остановке. Оплатить проезд можно всеми видами проездных билетов или банковской картой. В рамках пересадочного тарифа «60 минут» первая поездка обойдется в 40 рублей, а вторая — в 10 рублей. Все последующие в рамках одного часа будут бесплатными.

Пассажиры могут увидеть на улицах автобусы с оранжевыми наклейками. Это означает, что в них нет кондуктора.

Итоги первого этапа транспортной реформы подвел председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. Он отметил, что горожане увидели новый подвижной состав и уровень качества транспортного обслуживания. Облик наземного транспорта в Петербурге полностью изменится к 2024 году, сейчас город постепенно обновляет трамваи и троллейбусы.

Основным успехом председатель Комтранса назвал закупку всего необходимого для модернизации парков и подвижного состава в текущей экономической ситуации. Воздух в Петербурге станет лучше и чище по мере перехода городского общественного транспорта на на экологические виды топлива или электрическую тягу.

Глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин назвал важным плюсом реформы безопасность. Он отметил, что проблем с коммерческими маршрутками в Петербурга стало меньше.

Положительную оценку реформе дали и горожане. Кто-то отметил, что не опаздывает на работу, добираясь на неё с должным уровнем комфорта. Другие отметили, что автобусы ходят туда, куда маршрутки не ходили, а новый подвижной состав удобнее для пассажиров, в особенности для мам с колясками. Еще один пассажир рассказал что новые автобусы гораздо более герметичны и меньше продуваются, чем старые.

Довольны качеством подвижного состава и водители. Хусен Шогенцуков отметил, что настроить рабочее место под себя может водитель любой комплекции, а из кабины хорошо видно, что возле дверей нет пассажиров.

Еще 1244 автобуса выйдут на линии в Петербурге в рамках третьего этапа транспортной реформы, который начнется 15 июля. В следующий раз город заменит автобусы на новые через семь лет.

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