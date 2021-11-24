Стали известны подробности инцидента со сгоревшим автобусом в Петербурге

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков прокомментировал инцидент со сгоревшим автобусом в Калининском районе Петербурга.

Утром автобус маршрута №139 загорелся на пересечении проспекта Луначарского и улицы Черкасова в районе дома 108/1. Благодаря оперативности водителя пассажиры были вовремя эвакуированы и никто не пострадал.

Поляков отметил, что данная ситуация находится на его личном контроле. Комтранс активно взаимодействует с АО «Третий парк», для выяснения обстоятельств произошедшего.

«Данный случай в очередной раз подтверждает необходимость обновления подвижного состава. В рамках новой модели транспортного обслуживания, которая стартует в апреле 2022 года, на маршруты будут выходить абсолютно новые автобусы. Вместе с тем уже сейчас перевозчики обновляют подвижной состав, который постепенно выходит на городские маршруты, вытесняя с улиц города старую технику», — заявил председатель ведомства.

В настоящее время уже 139 новых автобусов АО «Третий парк» работают на маршрутах Курортного, Красногвардейского, Кронштадтского и Приморского районов.

От ООО "Вест-Сервис" на маршруты вышли 6 новых автобусов, следующих от Колпино до метро «Шушары».

Также обновление подвижного состава коснулось и электротранспорта. Новые транспортные средства отвечают всем требованиям безопасности и экологичности.