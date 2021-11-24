  • 24 Ноябрь 2021
USD 25.11.2021 74.3726 -0.4601
USD ММВБ 18:22 74.9257  
EUR 25.11.2021 83.6394 -0.5324
EUR ММВБ 18:22 83.9322  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Стали известны подробности инцидента со сгоревшим автобусом в Петербурге

Автор:


© Фото: baltphoto

Темы дня

Ситуацию прокомментировал председатель комтранса.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков прокомментировал инцидент со сгоревшим автобусом в Калининском районе Петербурга. 

Утром автобус маршрута №139 загорелся на пересечении проспекта Луначарского и улицы Черкасова в районе дома 108/1. Благодаря оперативности водителя пассажиры были вовремя эвакуированы и никто не пострадал. 

Поляков отметил, что данная ситуация находится на его личном контроле. Комтранс активно взаимодействует с АО «Третий парк», для выяснения обстоятельств произошедшего. 

«Данный случай в очередной раз подтверждает необходимость обновления подвижного состава. В рамках новой модели транспортного обслуживания, которая стартует в апреле 2022 года, на маршруты будут выходить абсолютно новые автобусы. Вместе с тем уже сейчас перевозчики обновляют подвижной состав, который постепенно выходит на городские маршруты, вытесняя с улиц города старую технику», — заявил председатель ведомства. 

В настоящее время уже 139 новых автобусов АО «Третий парк» работают на маршрутах Курортного, Красногвардейского, Кронштадтского и Приморского районов.

От ООО "Вест-Сервис" на маршруты вышли 6 новых автобусов, следующих от Колпино до метро «Шушары». 

Также обновление подвижного состава коснулось и электротранспорта. Новые транспортные средства отвечают всем требованиям безопасности и экологичности. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»
    19.11.21
    Как защитить бытовую технику от колебаний напряжения?
    18.11.21
    Mamba и BestDoctor узнали нужен ли пцр-тест на свидании
    16.11.21
    ФГУП «Росморпорт» и ООО «Приморский УПК» подписали соглашение о строительстве крупнейшего перегрузочного комплекса на Балтике
    15.11.21
    Компания «Приморский УПК» получила разрешение на строительство
    11.11.21
    Пуско-наладочные работы стартовали на подстанции «Купчинская» в Санкт-Петербурге
    02.11.21
    Задвижки, как отдельный тип трубопроводной арматуры
    01.11.21
    Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram