В Смольном рассказали, что количество ДТП по вине водителей общественного транспорта сократилось на 25%

В Санкт-Петербурге в прошлом году количество аварий по вине водителей общественного транспорта сократилось на 25%. Также на 20% уменьшилось число пострадавших.

В Смольном рассказали, что в Северной столице за года количество ДТП по вине водителей общественного транспорта сократилось на 25%, а число пострадавших — на 20%. Об этом сообщает МК в Питере.

В правительстве выразили уверенность в том, что положительная тенденция наметилась благодаря транспортной реформе. Кроме того, они отметили, что исчезновение с городских дорог маршруток – залог безопасного движения.

Напомним, что в апреле 2022 года в Петербурге комитет по транспорту начал переход на новую модель транспортного обслуживания. За прошедший год общественный транспорт и городская маршрутная сеть претерпели положительные изменения. Кроме того, для петербуржцев ввели тариф «60 минут». Также появились 462 маршрута, а общая протяженность транспортной сети увеличилась на целых 800 километров.