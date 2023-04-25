Миклухо-Маклай не испортит благоустройство прибрежной линии на южном намыве

В районе ЖК «Морская набережная» планируют построить двухполосную дорогу имени Миклухо-Маклая, что вызвало беспокойство у некоторых петербуржцев, планирующих поселиться на намыве. По мнению граждан, новый проект может сократить благоустроенное пространство.

Однако на самом деле дорога имени известного российского этнографа не разрушит благоустроенную территорию, заверяют застройщики. Более того, она необходима для обеспечения местных жителей общественным транспортом из-за обилия на территории социальных объектов. Специалисты установят светофоры и наземные пешеходные переходы у каждого квартала со стороны набережной.

Фото: Санкт-Петербург.ру

Подчеркивается, что строительство дороги не сократит масштабы озеленения из-за того, что уже сейчас там существует пешеходная дорожка, которая одновременно является полосой для подъезда строительной техники.

Благоустроенная береговая полоса, в свою очередь, находится за этим участком. Сначала там планировали построить только пешеходные дорожки, но потом «Группа ЛСР» решила оборудовать дополнительно около десяти площадок для отдыха.

В пресс-службе компании сообщили «МК в Питере», что в настоящее время уже ведется работа над проектированием набережной. Вдоль дороги специалисты посадят деревья с целью отделить проезжую часть от зоны отдыха. При этом сорта растений тщательно подбираются в зависимости от того, что лучше приживется на местном грунте. В частности, тут будут расти липы, пихты, сирень и ивы. Здесь же появятся скамьи, лежаки, диваны-качели и прочие элементы благоустройства. Застройщик также организует для горожан около двух километров велодорожек и позаботится об освещении прибрежной зоны.

Таким образом, благоустройство прибрежной линии будет органично связано с дорожной сетью, что в перспективе обеспечит петербуржцам комфорт, безопасность и достаточное место для отдыха.