Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» с начала 2023 года очистили и отремонтировали свыше 4 тысяч информационных конструкций на петербургских остановках

В Санкт-Петербурге за первые три месяца 2023 года специалисты ГКУ «Организатор перевозок», подведомственного Комитету по транспорту, отремонтировали более четырех тысяч информационных конструкций на остановках города.

В первом квартале текущего года сотрудники организации очистили от несанкционированных объявлений и граффити 3 565 единиц оборудования. Еще 472 объекта были отремонтированы. На проведение работ потратили свыше 7 млн рублей. Об этом сообщает МК в Питере.

Отметим, что специалисты ежедневно осуществляют контроль за состоянием пилонов, стендов и прочего информационного оборудования на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта. Они каждый день объезжают остановки, а также реагируют на жалобы местных жителей, в том числе поступающих через контакт-центр.

В Комитете по транспорту напомнили жителям и гостям города на Неве о важности информационных носителей на остановках. Ведь они помогают пассажирам ориентироваться в маршрутах и движении общественного транспорта. А повреждение таких объектов приносит ущерб городскому бюджету.

Кроме того, злоумышленникам грозит административная или уголовная ответственность.

Согласно данным УМВД РФ по Петербургу, с начала года поступило 38 заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, совершивших противоправные действия в отношении государственного имущества.