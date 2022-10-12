В Комтрансе рассказали, как проходит подготовка водителей общественного транспорта

В Петербурге развозкой жителей на общественном транспорте занимаются более 9,5 тыс. водителей. О том, какую подготовку проходят водители перед получением работы, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

В ведомстве отметили, что каждый водитель обладает водительскими правами категории “Д”, которые позволяют ему управлять автобусом, и прошел необходимое обучение.

Каждому сотруднику в независимости от стажа вождения и опыта работы обязательно проходит трехступенчатую подготовку, которая включает в себя теоретическую и практическую части, а также стажировку на линии.

Водителям дают опробовать себя как с пассажирами, так и без них. Продолжительности подготовки может достигать 240 часов. Все время водителей сопровождает опытный наставник.

По результатам обучения необходимо сдать обязательный зачет.

Тех, кто во время работы допускают ошибки, направляют на переобучение. Их не допускают к работе до пересдачи нормативов. За некоторые нарушения водителей может ждать штраф.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как в Петербурге определяют число автобусов на каждом маршруте.