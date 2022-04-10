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Петербуржцам рассказали, что делать, если не сработал билет с QR-кодом

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© Фото: Baltphoto

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В комитете по транспорту посоветовали горожанам звонить на горячую линию «Организатора перевозок».

Если в автобусе не считался QR-код разового билета, бортовое оборудование фиксирует неспособность валидатора прочитать его. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Тем пассажирам, которые не могут воспользоваться своим билетом с QR-кодом, в ведомстве посоветовали обращаться к водителю автобуса. Пассажир также может позвонить на горячую линию «Организатора перевозок» по телефону 576-55-55.

В комитете по транспорту напомнили, что с 1 апреля схема оплаты проезда без кондуктора запущена на 97 социальных маршрутах. В настоящее время она находится на переходном этапе.

Для оплаты проезда в автобусах можно использовать все виды проездных билетов, в том числе льготные, школьные и студенческие. Можно оплатить проезд и банковской картой.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Комтрансе дали петербуржцам советы по экономии на проезде в метро и наземном транспорте.

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