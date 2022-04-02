Петербуржцам рассказали, как экономить в метро и автобусах

Ездить на общественном транспорте дешевле можно, если воспользоваться предложенными комитетом по транспорту способами. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в ведомстве назвали четыре способа сэкономить при поездках в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Для сокращение расходов на проезд рекомендовано использовать карту «Подорожник». Поездка по ней в метро обойдется в 45 рублей, а в наземном транспорте — в 40 рублей. Это позволяет сократить расходы на 20 рублей по сравнению с оплатой наличными.

Два других способа: «МИР» и Единая карта петербуржца. Стоимость поездки при оплате первой составляет 46 рублей, а второй — 35.

Напомнили петербуржцам и о выгоде от использования льготных проездных билетов. Проездной для студентов стоит 1206 рублей в месяц, для пенсионеров — 671 рубль, а для школьников — 598 рублей.

Пересадочный тариф «60 минут» начал работу в Петербурге 1 апреля. Единый городской тариф для проезда составляет 60 рублей по разовому билету и 40 рублей по «Подорожнику».