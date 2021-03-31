Петербуржцы смогут экономить на общественном транспорте с помощью билетного калькулятора

Жители Петербурга теперь обладают уникальной возможностью воспользоваться онлайн-калькулятором при покупке проездного билета. Доступ к билетному калькулятору можно получить, посетив сайт Комитета по транспорту Петербурга.

Онлайн-калькулятор поможет рассчитать стоимость билета и сэкономить деньги на поездках внутри города. При введении данных о пользовании общественным транспортом, система автоматически подбирает наиболее экономичные проездные билеты. Кроме того, пассажирам предоставляется возможность получать информацию о списании средств с карты «Подорожник».

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков раннее отмечал, что во всех видах общественного транспорта петербуржцы смогут оплачивать проезд любым способом, в том числе с помощью «Подорожника». «Подорожник» теперь можно пополнить с помощью интернета, введя нужное число поездок и срок действия.

Кроме того, возможности граждан могут быть расширены в скором времени: «Также уже сегодня мы ведем переговоры с банками, чтобы разовый билет можно было приобрести, например, в банкомате, распечатать его и в транспортном средстве оплатить свой проезд» - отмечал Поляков.