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Комитет по транспорту рассказал о тарифах, позволяющих экономить на транспорте

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© Фото: комитет по транспорту Петербурга

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Петербуржцам перечислили тарифы, которые позволят сэкономить на общественном транспорте. Об этом сообщает комитет по транспорту.

В автобусе, трамвае и троллейбусе можно воспользоваться пересадочным тарифом "60 минут", который активируется на карте "Подорожник". Первая поездка обойдется в 40 рублей, вторая в 10 рублей, а третья и последующие в течение часа будут бесплатными. Тариф действует на социальном транспорте и перестает работать, если пассажир оплатил после первой или второй поездки маршрутку, электричку, метро или пригородный автобус.

Для тех, кто в течение полутора часов собирается совершить поездку в метро и неограниченное число поездок в автобусе, троллейбусе и трамвае, подойдет билет 90 минут. Он стоит 72 рубля и действует 180 дней. При этом одна поездка в наземном общественном транспорте и метро по гостевому тарифу обойдется в 60 и 65 рублей соответственно. Для оформления билета 90 минут нужен отдельный "Подорожник". На него можно записать до 30 билетов. Приобрести специальные электронные проездные можно на станциях метро и в киосках Организатора перевозок.

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