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Рост тарифов на общественный транспорт оказался существенно ниже уровня годовой инфляции

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге правительство будет субсидировать перевозчиков для снижения реальной стоимости проезда: до 50 процентов для пользователей “Подорожника” и до 85 процентов для льготников. О том, как Смольный планирует это сделать, рассказал эксперт.

С 1 января 2023 года в Северной столице начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Их утвердил Комитет по тарифам. Из городской казны для снижения реальной стоимости будет выделено более 190 миллиардов рублей в качестве субсидий.

Со следующего года проезд в метро по “Подорожнику” обойдется в 49 рублей, в наземном транспорте – 44 рубля. Кроме того, владельцы карты “Мир” и “Единой карты петербуржца” за “наземку” будут платить столько же, сколько и владельцы “Подорожников”. Это на четверть меньше, чем в 2022 году.

Руководитель образовательного направления «Политология» в Северо-Западном институте управления – филиале РАНХиГС Виталий Горохов объяснил, что решение о повышении тарифов исходит из четких экономических и правовых оснований. По прогнозам Минэкономразвития, инфляция к концу года составит свыше 13 процентов, в то время как стоимость проезда подорожает только на 8,2 процента.

Горохов отметил, что из городского бюджета на субсидирование стоимости проезда было выделено свыше 190 млрд рублей. Со следующего года один жетон будет стоить 70 рублей. Всего в Северной столице таким “гостевым тарифом” пользуются 10 процентов пассажиров. Для льготников проезд обойдется в 11-18 рублей. Также с помощью “Подорожника” можно на 50 процентов дешевле покататься на наземном транспорте – за 44 рубля. Его реальная стоимость составляет 88 рублей.

Кроме того, в Петербурге останется льготные проездные для пенсионеров, школьников и студентов. Стоимость проездного для пенсионеров вырастет на 55 рублей, однако ежемесячная денежная выплата также будет проиндексирована на эту сумму. В связи с этим никакой дополнительной нагрузки на пенсионеров не произойдет.

Отметим, что петербуржцы продолжают экономить на пересадочных тарифах “90 минут” и “60 минут”. Тариф “60 минут”, который начал действовать только с апреля 2022 года, уже успел помочь горожан сэкономить более 1 миллиарда рублей на пересадках. Всего им воспользовались более 37 млн раз.

Напомним, что в уходящем году Северная столица перешла на Новую модель транспортного обслуживания (НМТО), в результате которой для перевозки пассажиров стали использоваться более 2800 современных автобусов.

 

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