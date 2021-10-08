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С 11 октября возобновляется движение автобусов № 115 метро «Рыбацкое» — «Металлострой»

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© Фото: @transportniytseh

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В Петербурге жители ЖК «Живи в Рыбацком» и ЖК «Невские паруса» вновь смогут пользоваться автобусами № 115 маршрутом метро «Рыбацкое» — «Металлострой».

Об этом 8 октября сообщил официальный телеграм-канал Комитета по транспорту.

Петербуржцы снова смогут ездить на автобусах № 115 «Метро «Рыбацкое» - Металлострой». Транспорт восстановят с 11 октября 2021 года. 

«Маршрут улучшит транспортную доступность жителей ЖК “Живи в Рыбацком” и ЖК “Невские паруса”. Он будет работать по будним дням с интервалами 10-12 минут в часы "пик" и 17-23 минуты в остальное время», — сообщает Комтранс.

Автобусы будут отправляться от метро «Рыбацкое» с 6:30 утра и завершать свое движение к 22:00 вечера. От остановки «Металлострой, ДК имени Маяковского» транспорт будет курсировать с 6:00 утра до 21:30 вечера.

Трасса маршрута: от конечной остановки «Метро «Рыбацкое» по Прибрежной ул., Шлиссельбургскому пр., Советскому пр., Петрозаводскому шоссе, Центральной ул. до конечной остановки «Металлострой, ДК имени Маяковского».

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