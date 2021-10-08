С 11 октября возобновляется движение автобусов № 115 метро «Рыбацкое» — «Металлострой»

Об этом 8 октября сообщил официальный телеграм-канал Комитета по транспорту.

Петербуржцы снова смогут ездить на автобусах № 115 «Метро «Рыбацкое» - Металлострой». Транспорт восстановят с 11 октября 2021 года.

«Маршрут улучшит транспортную доступность жителей ЖК “Живи в Рыбацком” и ЖК “Невские паруса”. Он будет работать по будним дням с интервалами 10-12 минут в часы "пик" и 17-23 минуты в остальное время», — сообщает Комтранс.

Автобусы будут отправляться от метро «Рыбацкое» с 6:30 утра и завершать свое движение к 22:00 вечера. От остановки «Металлострой, ДК имени Маяковского» транспорт будет курсировать с 6:00 утра до 21:30 вечера.

Трасса маршрута: от конечной остановки «Метро «Рыбацкое» по Прибрежной ул., Шлиссельбургскому пр., Советскому пр., Петрозаводскому шоссе, Центральной ул. до конечной остановки «Металлострой, ДК имени Маяковского».