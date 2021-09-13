Водитель «Мерседеса» погиб в аварии с троллейбусом в Петербурге

Об этом 12 сентября сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В Калининском районе Петербурга произошло столкновение «Мерседеса» с троллейбусом. В результате погиб один человек.

Водитель «Мерседеса С200» на проспекте Маршала Блюхера, 11 потерял контроль над автомобилем. Он врезался в стоящий перед ним троллейбус и скончался, по данным ГУ МВД по Петербургу и области, от полученных травм.

Кроме того, когда в троллейбус врезался «Мерседес», от него откололся металлический предмет. Он нанес повреждение попутному «Фольксвагену Поло», но водитель автомобиля не пострадал.

«Визга тормозов в троллейбусе слышно не было. Сильный удар, и сразу крики об открытии двери. В троллейбусе никто не пострадал. Двери открыли, и быстро стали выходить. А у водителя стекло пробито головой было», — рассказывает подписчица паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в комментариях во «ВКонтакте».